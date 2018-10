Leiding­breuk: in Hatert sta je tot je schenen in het water

26 oktober NIJMEGEN - Nabij de kruising Couwenbergstraat en Cort van der Lindenstraat in de Nijmeegse wijk Hatert is een waterleiding gesprongen. Vermoedelijk gaat het om een spontane breuk in de leiding. Een bewoner vertelt dat hij tot zijn schenen in het water stond.