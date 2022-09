Nijmegen zoekt naar crisisopvang voor 200 tot 250 asielzoekers om Ter Apel te ontlasten, géén Heumensoord 3.0

Nijmeegs stadsbe­stuur geschokt door overvol Ter Apel: ‘Maak gebruik van de 160 plekken die we hier hebben’

NIJMEGEN - De problemen in het overvolle opvangcentrum in Ter Apel leiden tot verbazing bij het Nijmeegse stadsbestuur. Het college roept het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op zo snel mogelijk gebruik te maken van de 160 opvangplekken die in Nijmegen beschikbaar zijn.

31 mei