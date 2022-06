Nijmegenaar (18) die onder invloed fietser aanreed op St. Annastraat en vluchtte, moet de cel in

Vijf verdachten ‘tassenzaak’ langer vast zonder contact met buitenwe­reld

NIJMEGEN - De vier Amsterdamse verdachten die woensdagnacht in Nijmegen zijn ingerekend, blijven nog minstens veertien dagen in bewaring. Datzelfde geldt voor een vijfde verdachte die later die woensdag in Amsterdam werd opgepakt.

10 juni