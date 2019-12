Nijmegenaar (18) verdacht van gruwelijke poging moord op moeder: ‘Het was die dag chaos in mijn kop’

Een gruwelijke steekpartij waarbij een vrouw aan de Loevesteinstraat in Nijmegen 18 september 2019 ernstig werd verwond, is volgens de officier van justitie een poging moord door de zoon van de vrouw. Dat bleek dinsdag voor de rechtbank in Arnhem, waar de jongeman voor het eerst voor de rechters verscheen.

De Nijmeegse vrouw brak haar schedel en twee onderarmen. Spieren en bloedvaten waren doorgesneden en ze had letsel aan hoofd, armen en handen. Ze lag een behoorlijke tijd op de intensive care en hoewel zij uit het ziekenhuis is, is het is onzeker of zij kan herstellen.

,,Ik weet niet hoe het allemaal is gebeurd, aangezien ik dronken was. Ik heb het gehoord, en gelezen in rapportages. Het was die dag chaos in mijn kop”, zei de jongen. Hij zei tegen de rechters dat hij het ‘heel erg vond voor mevrouw R’, doelend op zijn moeder.

Een psycholoog die de jonge verdachte onderzocht, stuitte op hele complexe problematiek, waarnaar uitgebreider onderzoek nodig is om de rechtbank van advies te kunnen voorzien. Ook is volgens de reclassering de kans op herhaling groot.

De Nijmegenaar vroeg via zijn advocaat om vrijlating onder voorwaarden, zodat hij terug kon naar zijn vader en zijn hond die al op leeftijd is, maar dat was kansloos gezien de ernst van de zaak en de onvoorspelbaarheid van het gedrag van de jongen. De rechtbank wees het af.