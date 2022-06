Nijmegenaar (21) die agent meters meesleurt aan z’n auto officieel verdacht van poging tot doodslag

Dat verwijt aan de doorrijder is nieuw. Tot nu toe was alleen bekend dat de man, een 21-jarige Nijmegenaar, verdacht werd van het overtreden van de Opiumwet. Beter gezegd: het maken, in bezit hebben óf verkopen van drugs.

De automobilist was in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken bij een bizar tafereel. Hij ging er met hoge snelheid vandoor, nadat agenten hem in de Bloemerstraat - hartje Nijmegen - tot stoppen hadden gedwongen. In zijn vluchtpoging - waarvan beelden op internet circuleren - sleepte hij één agent meters aan de auto met zich mee.

Volledig scherm Een agent wordt meegesleept door een auto in de Bloemerstraat in Nijmegen. Videostill van Dumpert.nl. © Videostill

Lichte kwetsuren

De 21-jarige Nijmeegse verdachte werd even later elders in de stad aangehouden. De door hem getroffen agent zou er volgens de eerste berichten met wat ‘lichte kwetsuren’ zijn afgekomen.

Het meesleurincident roept nog altijd veel vragen op. Wat ging er bijvoorbeeld aan vooraf? Waarom werd de automobilist staande gehouden? En waarom besloot de bestuurder er uiteindelijk vandoor te gaan, terwijl de agent nog aan zijn wagen hing?

‘Tolereren dit niet’

De politie laat weten op dit moment ‘in verband met het onderzoeksbelang’ nog niet meer opheldering te kunnen geven. Wel meldt een woordvoerder dat de verdachte Nijmegenaar nog altijd vastzit en het onderzoek nog loopt.

De politie reageerde afgelopen weekend al geschrokken op de zaak. ,,Agressie tegen een agent, of tegen wie dan ook in een publieke functie, nemen we altijd hoog op”, zei een woordvoerder toen. ,,Ook al is de collega in kwestie er in dit geval gelukkig goed van af gekomen, we tolereren dit niet.”