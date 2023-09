Nijmegenaar (21) schoot gericht vanuit rijdende auto, zegt OM en eist 36 maanden. Motief: steekincident paar maanden eerder

Kunstwer­ken Ted Felen brengen wat licht in Sint Maartens­kli­niek

De Sint Maartenskliniek heeft een groot schilderij en enkele ingelijste zeefdrukken gekregen uit de nalatenschap van Ted Felen. De Nijmeegse kunstenaar was in deze regio zeer bekend. Hij overleed in 2016 op 84-jarige leeftijd en liet veel werken na.