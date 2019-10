Nijmegenaar (27) sprong tussen vechtende treinpassagiers: ‘Dat je om zoiets ruzie maakt, onbegrijpelijk’

Daarop besloot de jongste zijn telefoon te pakken om de situatie vast te leggen op video. ,,Dat had de man door, en toen begon het vechten in het gangpad. De jongste man verdedigde zichzelf, naar mijn mening. Toen ben ik ertussen gaan staan.”



Een andere getuige, Richard Heuveling uit Nijmegen, zat vlakbij de ruziënde mannen. ,,Er sprongen er direct een hoop mensen tussen, maar de jongen kon toch nog een keer uithalen. En hij sloeg raak, want de neus van de meneer stond flink scheef.”



De meneer kreeg zakdoekjes om het bloeden te stelpen, vertelt Heuveling. ,,Het spoot er echt uit. Ik heb een foto van de vloer gemaakt, maar de bankstellen zaten ook onder het bloed. Ik had nog geen koffie op, maar ik was meteen wakker.”



Een medereizigster belde 112. Zij kreeg de politie aan de lijn, die contact opnam met de machinist. De trein is doorgereden naar station Oss, waar niemand de trein mocht verlaten voordat de politie er was. ,,Toen was het allemaal alweer wat rustiger.”