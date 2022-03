Nijmegenaar (27) verzamelde allerhande wapens en dreigde met terracotta schaal: ‘Het mes was voor het vissen’

De Nijmegenaar kwam op 11 december 2021 in het vizier van agenten, die hem op zijn scooter zagen rijden in het zogenaamde overlastgebied rond de Heselaan in zijn woonplaats. In deze buurt zou vaak drugshandel plaatshebben. De politiemensen zagen een korte uitwisseling van de verdachte met een automobilist. Zij dachten aan een dealtransactie.