Nijmegenaar (28) zou zich aan gedrogeerde mannen en een vrouw hebben vergrepen: zes jaar cel geëist

Het eerste slachtoffer was een jonge vrouw van 18 jaar, die de man in de nacht van 31 augustus op 1 september 2018 bij het station in Nijmegen tegenkwam. Volgens de man vroeg zij hem om haar te verlossen van een jongen die haar vanuit de stad volgde. De vrouw was ‘aangeschoten’ na een avondje op het terras en in de kroeg, met vriendinnen.



Zij stemde ermee in, zegt hij, dat ze samen een hotel in Molenhoek zouden pakken. Daar aangekomen checkte hij in. Getuigen zagen even later dat hij het meisje 'bewusteloos’ naar binnen bracht. Volgens hem dronken ze op de kamer nog wodka die hij had meegebracht.