Nijmegenaar (43) vast voor beroving van bejaarde man die 10.000 euro had gepind

Nijmeegse verhalen over eenzaam­heid in coronatijd: ‘Alleen al toegeven dat je eenzaam bent is lastig’

8 april NIJMEGEN - ,,Alleen al toegeven dat je eenzaam bent is lastig”, zegt Dominique van den Ing. Hij werkt als interviewer mee aan een serie podcasts over eenzaamheid in Nijmegen en weet uit eigen ervaring hoe het is. Het Nijmeegse filmhuis LUX wil met geluidsreportages de eenzaamheid van de coronacrisis registreren.