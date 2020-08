Nijmegenaar (47) opgepakt na doodschieten van Tilburgse kickbokser

Muller is een bekende in de vechtsportwereld, maar lag ook onder een vergrootglas bij opsporingsdiensten. Zijn advocaat Bert de Rooij bevestigt namens de nabestaanden dat het om Muller gaat: ,,Het was een dierbare cliënt van mij met wie ik heel goed overweg kon.” De Rooij stond Muller onder andere bij nadat de politie in 2017 was binnengevallen bij zijn voormalige woning in Mariahout. De opsporingsdiensten vonden een vuurwapen en troffen spullen aan voor de productie van XTC.