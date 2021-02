Nijmegenaar (50) krijgt celstraf voor twitteren doodsbedreigingen naar Mark Rutte

Van het bedreigen van koning Willem Alexander via twitter is de Nijmegenaar vrijgesproken. Hij twitterde in april vorig jaar weliswaar ‘Hij fietst nooit meer door Den Haag’ en ‘de illegale pedofiel Willem Alexander heb ik in juli al getweet dat zijn tijd eraan komt en nu is het jouw tijd’. Maar de rechtbank heeft de indruk dat dit aan iemand anders was gericht.