Nijmegenaar aangehouden voor autobrand en mishandeling van vrouw

Romeny vervangt Braken bij NEC tegen Telstar

15:03 NIJMEGEN - Ole Romeny vervangt vrijdagavond Sven Braken bij NEC in de thuiswedstrijd tegen Telstar. In de openingswedstrijd van het seizoen tegen FC Eindhoven (1-2 nederlaag) deed de 19-jarige aanvaller dat ook al. Toen was Braken net vader geworden, had hij een aantal trainingen gemist en begon de Limburger daarom op de bank.