Nijmegenaar aangehouden voor diefstal miljoenenlading uit vrachtwagen Schiphol

Dat meldt de Koninklijke Marechaussee.



De vrachtwagen werd in de vroege ochtend van 4 oktober 2018 gestolen. De vrachtwagen was volgeladen met laptops en tablets van Microsoft, alles bij elkaar goed voor een winkelwaarde van zo’n 5 miljoen euro. De vrachtwagen stond geparkeerd bij de Reykjavikweg, in afwachting van de chauffeur die de vracht zou vervoeren.



Op bewakingsbeelden is echter te zien dat rond 04.50 uur een onbekende man instapt en wegrijdt. Vermoedelijk dezelfde man laat de vrachtwagen rond 06.00 uur achter op een parkeerplaats aan de Randweg in Beverwijk. De lading is er in de tussentijd uitgehaald. Dat gebeurde vermoedelijk op de Kagerweg in Assendelft, want uit onderzoek blijkt dat de vrachtwagen daar een half uur stil heeft gestaan.



De mannen konden worden aangehouden dankzij tips naar aanleiding van het programma Opsporing Verzocht. De gestolen apparatuur is volgens het programma nog niet teruggevonden.