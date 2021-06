Nijmegenaar bedreigt de bekende Belgische viroloog Marc van Ranst met de dood: ‘Ga hem schieten’

Bruls vraagt minister De Jonge om uitleg na kritiek op corona-aan­pak: ‘Absoluut niet zo dat burgemees­ters geen besluiten durfden te nemen’

25 juni NIJMEGEN - De kritiek van Hugo de Jonge op de regionale corona-aanpak in ons land is veel burgemeesters in het verkeerde keelgat geschoten. Reden voor Hubert Bruls, voorzitter van alle burgemeesters in het Veiligheidsberaad, om de minister van Volksgezondheid direct om opheldering te vragen.