Nijmegenaar Danny M. mag zijn woning weer in, maar doet dat waarschijnlijk niet

NIJMEGEN - Nijmegenaar Danny M. - ook wel bekend als de telefoonleverancier van de onderwereld - mag vanaf morgen zijn huis aan de Hegdambroek in Nijmegen weer in. Burgemeester Hubert Bruls sloot vorige zomer de woning van M., nadat bij de politie concrete aanwijzingen waren binnengekomen dat criminelen een aanslag op het leven van de Nijmegenaar beraamden. Het is maar zeer de vraag of M. ook daadwerkelijk terugkeert naar Nijmegen.

De beslissing van Bruls werd begin dit jaar door de rechter deels teruggedraaid: weliswaar bestonden zwaarwegende gronden om de woning van M. te sluiten, maar dat had de burgemeester volgens de rechter niet voor onbepaalde tijd mogen doen. De rechter oordeelde daarom dat met ingang van 4 april - dus aankomende donderdag - de woning weer toegankelijk moet zijn voor M. en zijn gezin. Ook wordt vanaf dat moment het gebiedsverbod opgeheven.

‘M. heeft geen plannen om terug te keren’

Buurtbewoners zijn dinsdagavond door de burgemeester op de hoogte gesteld. In een brief aan bewoners laat Bruls weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden: ‘Ik heb hierover afspraken gemaakt met de politie. Het is momenteel rustig door de afwezigheid van het gezin.’

M., die op dit moment op een geheim adres verblijft, zou geen aanstalten maken om terug te keren naar zijn oude woning, vervolgt de burgemeester: ‘Wij staan in contact met de advocaat van de familie M., binnenkort hebben wij een gesprek. Uit deze contacten maak ik op dat het gezin niet van plan is om op korte termijn naar Nijmegen te komen. Ik heb dan ook geen aanleiding om te veronderstellen dat zich op korte termijn in de Hegdambroek nieuwe risico’s voor zullen doen.’

Een nieuw noodbevel acht Bruls op dit moment dan ook zinloos: ‘Ik schat in dat er een grote kans is dat de rechter een eventueel nieuw bevel van mijn kant weer zal herroepen.’ Niet uitgesloten is dat als in de toekomst de situatie verandert, bijvoorbeeld op het moment dat M. besluit toch terug te keren naar zijn woning, alsnog een nieuw noodbevel volgt.

M. leverde in het verleden telefoons die niet te kraken zouden zijn. Deze vonden gretig aftrek in de onderwereld. Uiteindelijk bleek dat de telefoons tóch te kraken waren. Sindsdien is M. zijn leven niet zeker. Zo zou vorige zomer een auto ’s nachts stapvoets door de wijk hebben gereden, wat argwaan wekte bij M. en buurtbewoners. Later bleek dat in de auto vuurwapens lagen. Ook zou in de onderwereld een prijs van 250.000 euro zijn uitgeloofd op het hoofd van M.

‘Eindelijk rust in de wijk’

Buurtbewoners reageren woensdag geagiteerd op de gang van zaken. ,,Het is te hopen dat Danny zijn verstand gebruikt en wegblijft", verzucht een oudere man die één straat verderop woont. ,,Bruls heeft vorige zomer z'n ballen getoond door de woning te sluiten. Het is te hopen dat hij dat opnieuw doet, mocht M. toch terugkeren.”