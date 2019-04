Nijmegenaar Danny M. noemt link met aanslag op Telegraaf ‘broodje aap’

‘Uitgekook­te’ dieven stelen mobieltjes op Nijmeegse universi­teit

18:16 NIJMEGEN - Meerdere studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn de afgelopen weken op sluwe wijze bestolen van hun mobiele telefoons. Volgens een woordvoerder van de universiteit is het nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de diefstallengolf: ,,We tasten nog in het duister.”