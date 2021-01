Nijmegenaar die bromfietser aanreed: ‘Ik reed door oranje’

Hij botste op de kruising van de Schuylenburgweg met het fietspad langs het Takenhofplein op een overstekende bromfietser . Het 22-jarige slachtoffer uit Nijmegen liep een gebroken been, een klaplong, gebroken ribben en sleutelbeen en verwondingen in zijn gezicht op. Een jaar later was hij nog steeds niet genezen en zat hij nog in de ziektewet. Hij zegt dat hij groen licht had. Van na de aanrijding kon hij zich niets herinneren. De officier van justitie verwijt de automobilist dat hij door rood is gereden en eiste naast de werkstraf een rijverbod van een half jaar. Uit een verkeersanalyse kwam naar voren dat het verkeerslicht al 19 seconden op rood stond toen de chauffeur er doorheen reed en dat de bromfietser groen had.

Licht net op oranje

Maar de vriendin van de verdachte, die bij hem in de auto zat, zegt dat het groene licht net op oranje was gesprongen toen ze het plein opgingen. En de bestuurster van de auto achter hen zegt dat ook. Kan het zijn dat er iets mis is gegaan bij het onderzoek naar de verkeerssituatie? ,,Ik heb echt gezien dat het licht op oranje stond”, aldus de verdachte.



Hij was zonder advocaat naar de zitting gekomen, ervan overtuigd dat hij niet schuldig was aan het ongeluk. Hij beschuldigde de bromfietser ervan dat die met hoge snelheid door rood moet hebben gereden en hem met ‘een trauma’ had opgezadeld. De eerste week na het ongeluk had hij tevergeefs elke dag gebeld naar het ziekenhuis om te horen hoe het met het slachtoffer was. ,,Ik dacht dat hij dood was. Maar ze wilden me niks vertellen.”