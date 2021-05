Nijmegenaar die jongens verleidde via populaire game Minecraft opnieuw in de fout

VIDEO Een donderdag om niet snel te vergeten, maar: ‘Waarom mochten we de zege niet even met de spelers vieren?’

21 mei NIJMEGEN - Ze zijn geboren en getogen in Nijmegen en kregen de liefde voor NEC met de paplepel ingegoten. Geen wonder dus dat Tom Hickford en zijn zus Laura gisteren onder hoogspanning stonden: het is immers alweer even geleden dat NEC zo’n belangrijke wedstrijd - afesloten met een 3-0 winst op Roda JC - speelde. En zij waren er gisteravond bij. Verslag van dé dag.