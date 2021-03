Nijmegenaar doet lugubere ontdekking: tientallen mensenbotten in bouwput naast begraafplaats

Column ’t Plein Parken en bosjes in Nijmegen: ‘Durf het groen als winst in te boeken’

4 maart Groen in je woonomgeving zorgt voor een prettige sfeer. Zelf sta ik vanuit mijn woning binnen enkele minuten in een heerlijke groene omgeving. Ik kan zelfs kiezen tussen een open park en bosjes. Als ik doorloop, bereik ik zo de Waaloevers of kan ik de stuwwal in duiken. Maar niet in alle wijken ligt het groen voor het oprapen.