Nijmegenaar Joost reed de 5418 kilometer van de Tour van 1925: ‘Ik ben verbaasd hoe fris ik erbij sta’

Een warm welkom kreeg Joost van Wijngaarden (26) gisteren bij zijn huis in Nijmegen van vrienden en familie, eergisteren reed hij zijn laatste etappe naar Parijs. De cijfers achter de tocht doen duizelen: 5418 kilometer op de fiets; 2000 kilometer méér dan de huidige Tour de France-renners afleggen. Ruim 54000 hoogtemeters. En dat in 31 dagen, inclusief twee rustdagen.



Het is voor Van Wijngaarden, die in 2016 probeerde professioneel wielrenner te worden, de grootste sportieve prestatie die hij ooit heeft gedaan. Niet voor niets maakte hij zich vooraf zorgen of hij de eindstreep wel zou halen. In zijn zelfgemaakt rondeboekje verwijst hij naar de dodenrit van Drs. P. ‘Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg’. De laatste dagen zouden wel eens met hangen en wurgen gaan.