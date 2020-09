Nijmegenaar krijgt jaar celstraf voor neersteken kennis die geen boks gaf

Het Openbaar Ministerie had vier jaar waarvan een jaar voorwaardelijk geëist voor een poging tot doodslag. De rechtbank oordeelde dat sprake was van een zware mishandeling. Het slachtoffer werd in zijn oksel geraakt. Hij lag tien dagen in het ziekenhuis met onder meer een klaplong. De Nijmegenaar moet hem 2500 euro smartengeld betalen.



De twee, in het verleden vrienden, troffen elkaar afgelopen mei in de nacht vlakbij de Praxis aan de Van Rosenburgweg. De Nijmegenaar wilde een boks geven, maar de kennis beantwoordde de groet niet. De Nijmegenaar ontvlamde, pakte een mes uit zijn heuptasje en stak. Vervolgens stapte hij bij een vriend achterop de scooter en vertrok.