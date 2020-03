Nijmegenaar krijgt jeugd-tbs voor neersteken moeder: ‘slecht verleden, brinta en tuigje’

Strenge controles bij ingang Nijmeegs ziekenhuis: één bezoeker per patiënt per dag

11:41 NIJMEGEN - Patiënten in het Radboudumc mogen nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Bij de ingang wordt hier streng op gecontroleerd. Bezoektijden zijn in dit ziekenhuis nog niet beperkt. Dat is wel het geval in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.