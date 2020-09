Nijmegenaar maakt korte film in ‘David Attenborough-stijl’: Mannetje en vrouwtje jagen in de supermarkt

GGD is nu de kop van Jut: ‘Soms worden familiele­den boos als ze in quarantai­ne moeten’

28 augustus Na een jarenlang anoniem bestaan, staan de GGD’en in 2020 in het centrum van de aandacht. Terwijl er soms flink gemopperd wordt op de instelling, worden er achter de voordeur hele nieuwe coronafdelingen opgetuigd. ,,In sommige gevallen blijken mensen die besmet zijn toch al met dertig andere intensief contact te hebben gehad.’’