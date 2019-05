Nijmegenaar Mark Giesbers staat in de erehaag op de Dam: ‘Ervaring van oorlog blijft je altijd bij’

UPDATE Jongen (14) op Waalstrand geschopt en geslagen door groep jongens

15:20 NIJMEGEN - In Nijmegen is maandagavond een 14-jarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Dat gebeurde tussen 21.30 en 21.45 uur op het Waalstrand bij Het Meertje, een wetering die bij wandelbrug de Ooypoort uitmondt in de Waal.