Nijmegenaar ontkent schieten op auto met ex en nieuwe vriend

ARNHEM – Een 48-jarige Nijmegenaar ontkent in oktober bij de Spiegelhof in zijn woonplaats op de auto te hebben geschoten waarin zijn ex en haar nieuwe vriend zaten. De ex-geliefden troffen elkaar daar voor de overdracht van hun zoontje.

Dat bleek op de proforma-zitting woensdag in Arnhem. De officier van justitie verwijt de Nijmegenaar poging tot doodslag op de inzittenden in aanwezigheid van hun kind. Hij verzette zich tegen een verzoek van de raadsman om de voorlopige hechtenis te schorsen.



De advocaat vond dat zijn cliënt de inhoudelijke behandeling wel in vrijheid kon afwachten. Tenslotte had deze zich in februari zelf gemeld bij de politie toen hij had vernomen dat hij werd gezocht. Maar de rechtbank besloot dat de man vast blijft zitten.

Nijmegenaar zou bedreigd zijn door nieuwe vriend

De raadsman vertelde na afloop van de zitting dat zijn cliënt die 26ste oktober een neef van zijn ex had gevraagd als tussenpersoon te fungeren bij de overdracht van zijn kind. De Nijmegenaar verwachtte problemen. Hij zou door de nieuwe vriend zijn bedreigd, nadat hij had verteld dat deze wapens in zijn bezit had.

Toenmalige vriend zou hebben geschoten