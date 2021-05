Nijmegenaar ontkent slaan en trappen vader: ‘Ik ben standaard de dader. Daar word ik heel moe van’

Oproep Op zoek naar een koopwoning in Nijmegen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

16:38 NIJMEGEN - Op zoek naar een koopwoning in Nijmegen, maar vooralsnog zonder succes? Wij zijn op zoek naar jouw verhaal! In samenwerking met debatcentrum LUX houdt De Gelderlander maandelijks Stadsgesprekken, met donderdag 3 juni als thema de woningnood in Nijmegen.