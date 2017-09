Nijmegenaar Radboud (46) beste buur van Gelderland

Voor nog grotere bloembakken op de hoeken van de straat klopten de bewoners zelfs gezamenlijk aan bij de gemeente. Radboud Veldman: ,,Die kregen wij geschonken op voorwaarde dat we de bakken zelf zouden onderhouden. Maar misschien nog wel belangrijker is dat er hierdoor allerlei sociale contacten zijn ontstaan in de straat. Via de buurtapp kunnen we ook heel snel onderwerpen aankaarten of ergens hulp voor vragen.’’



Naast zo'n 175 buren in de Wolfskuil maken in Nederland al meer dan 5.000 buurten gebruik van Nextdoor om makkelijk contact te leggen en te onderhouden met omwonenden.



De meest actieve Nextdoorbuurt is het Nijmeegse Noord-Oosterhout. Die kent maar liefst 1800 gebruikers.