Nijmegenaar scheidt het afval te goed: zak wordt duurder

video Politie pakt autodief na achtervol­ging, tweede persoon ondanks inzet helikopter spoorloos

14:15 NIJMEGEN - De politie heeft in Nijmegen vanochtend een zoekactie op touw gezet nadat twee mannen er in een gestolen auto vandoor gingen. De bestuurder bedreigde onderweg met een vuurwapen een man. Een man werd gepakt, de ander is nog op de vlucht.