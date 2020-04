Nijmegenaar schrijft boek over zijn spraakprobleem: broddelen, het onbekende broertje van stotteren

Talis bouwt 124 appartemen­ten voor starters in Noord

14 april NIJMEGEN - Goedkope, kleine appartementen voor starters, daar is veel vraag naar. Daarom bouwt woningcorporatie Talis 124 van deze woningen in de wijk Woenderskamp in Nijmegen-Noord. De huurprijzen liggen tussen de 550 en 620 euro per maand. Eind dit jaar komen ze in de verhuur via Entree, de huurders krijgen eind 2021 de sleutel.