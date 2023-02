Nijmegenaar Sinan Can is de stem van aardbevingsslachtoffers: ‘Het paradijs ligt in puin’

Trots bij enige Groesbeek­se basisspe­ler van De Treffers na bekeruit­scha­ke­ling: ‘Een onvergete­lijk avontuur’

Een sprookje in het KNVB-bekertoernooi is ten einde. De derde stunt van De Treffers in één voetbalseizoen vervliegt in een goed gevuld stadion De Vijverberg. De Graafschap wint met 3-0.

8 februari