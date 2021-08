Nijmegenaar Tim Hogenbosch gaat nieuwe tv-programma's maken voor kinderen

Nijmege­naar Sinan Can is trots op zijn stad: ‘Maar wat in Harskamp is gebeurd, is verschrik­ke­lijk en gaat de wereld rond’

25 augustus NIJMEGEN - ,,Wij zijn gastheer en als je dan ziet wat in Harskamp gebeurt: verschrikkelijk. De beelden van wat daar gisteravond is gebeurd, gaan de wereld rond, ik heb geen enkel ander land gezien waar zoiets is gebeurd. Ik schaam me kapot, dit is het gevolg van een gebrek aan leiderschap.”