Nijmegenaar vast voor verleiden van minderjarige meiden via chatsites

Dat bleek vandaag op de rechtbank. De zaak werd aangehouden omdat onderzoek door een psycholoog niet compleet is geweest. De man heeft toegegeven seks met de twee meisjes te hebben gehad. Dat zou met hun instemming zijn gebeurd. De zaak kwam aan het rollen toen september 2017 het 15-jarige meisje vermist werd. Een vriendin van haar wist haar via haar account te traceren en de politie kwam bij de Nijmegenaar uit. Het meisje bleek daar te hebben overnacht.

Van het ouderlijk gezag ontrokken

Justitie verwijt hem haar aan het ouderlijk gezag te hebben onttrokken. De agenten namen gegevensdragers van de Nijmegenaar in beslag, waaruit vervolgens naar voren kwam dat hij ook seksueel contact had gehad met een 13-jarig meisje uit Deventer.



In november vorig jaar bleek dat hij opnieuw jonge meiden via chatsites had benaderd. Met een van hen, een 13-jarig meisje, had hij blootfoto’s uitgewisseld. De officier van justitie verwijt hem daarom ook het bezit van kinderporno.