Nijmegenaar verzamelt álles van jarige Top 40

Jans (49 nu) is negen als hij op een vrijdagmiddag bij de radio kruipt om naar Hilversum 3 te luisteren: zijn eerste Top 40-herinnering. Waar de passie vandaan komt, weet hij veertig jaar later nog steeds niet, maar vanaf die middag is hij verslingerd aan de Nederlandse hitlijst. Hij gaat de Top 40 intensief volgen. En houdt daar nooit meer mee op.



Van hobbyist tot ambassadeur

,,Het is een soort must”, vertelt Jans. ,,Als kind heb ik op zolder jarenlang alle Top 40-lijsten handmatig in dossiers bijgehouden. Dat was een hoop werk, maar ik deed het met plezier. Tegenwoordig gaat dat natuurlijk allemaal digitaal met een database op de computer.”



Die database komt goed van pas bij het werk dat Jans voor de hitlijst verricht. Als een van de ambassadeurs van de Top 40 houdt hij onder andere de website bij en zorgt hij met zijn kennis over hits en artiesten dat de archieven van top tot teen kloppen.