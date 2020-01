Nijmegenaar Wim K. eveneens betrokken bij bloedstollende achtervolging door Duitsland

K., tot juli eigenaar van een bedrijf in tweedehands vrachtwagens op het Nijmeegse industriegebied Westkanaaldijk dat in december vorig jaar in vlammen op ging, zit op dit moment nog in voorarrest in Zaandam. Dinsdag 7 januari krijgt hij te horen of hij naar Duitsland wordt overgeleverd. Ook in Nederland wordt K. verdacht van de nodige strafbare feiten, waaronder drugshandel en witwaspraktijken. Omdat de verdenkingen over de grens zwaarder zijn, lijkt het een kwestie van tijd voordat K. naar Duitsland verkast.