Nijmegenaar Yino Diaz woont in Colombia: ‘Uit het niets vuurde de politie traangasgranaten op ons af’

,,Ik was nét aangekomen, toen het al gelijk helemaal verkeerd ging’’, vertelt de 31-jarige Yino Diaz. Enkele dagen geleden besloot hij samen met een vriendin mee te doen aan een protest in het centrum van Medellín, de stad waar hij sinds enkele jaren woont. ,,Uit het niets vuurde de politie traangasgranaten af. We hebben het meteen op een rennen gezet. Toen we even later terugkeerden, zagen we dat we van alle kanten door militaire politie werden omsingeld. Die vriendin werd bang en is naar huis gegaan. Ik ben gebleven om mijn stem te laten horen.’’



In het Zuid-Amerikaanse land is het al weken onrustig. In verschillende steden zijn protesten tegen de aangekondigde hervormingen waarbij levensmiddelen en nutsvoorzieningen hoger zouden worden belast. Dat zou vooral de onder- en middenklasse van het land treffen. President Iván Duque schrapte het voorstel, maar de protesten gaan door. Die richten zich nu vooral op de ongelijkheid in het land.