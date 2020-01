Nijmegenaren laaiend op KLM voor vlucht over Iran: ‘Ongelooflijk, zulke risico’s met honderden levens’

Het is over en uit voor de Politieka­pel Gelderland-Zuid: ‘Het is een hele mooi club. Dat wordt nu teniet gedaan’

14:36 NIJMEGEN - Het is ‘over en uit’: de Politiekapel Gelderland-Zuid stopt ermee. ‘Het is een moeilijke beslissing geweest maar als bestuur hebben we besloten dat er geen toekomst meer is voor de Politiekapel Gelderland-Zuid’, aldus het bestuur op Facebook. ‘Het is, om in politietermen te blijven, over en uit.’