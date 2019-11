Nijmegenaren zijn trotser op eigen stad dan inwoners van Arnhem

Slogankerkhof

Uit onderzoek van de gemeente Nijmegen in 2017 bleek dat 75 procent van de inwoners trots is op de stad. Zij waardeerden Nijmegen met een 7,7. Twee jaar eerder was 70 procent trots op de stad en zij gaven een 7,6 gemiddeld.



Of de citymarketing van Nijmegen invloed heeft op het beeld dat de inwoners hebben, is niet duidelijk. De gemeente is er in ieder geval druk mee de stad goed in het daglicht te zetten. Aan de borders van de Waal is een kerkhof gevuld met overleden stadsslogans.



