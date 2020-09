Nijmegens horecatycoon Oubaha sluit binnenruimtes kroegen, alleen terras open: ‘Te veel jongeren met corona’

Stil protest op Grote Markt in Nijmegen na brand in vluchtelin­gen­kamp Moria: ‘Geen mens is illegaal’

9 september NIJMEGEN - Ongeveer 30 demonstranten hebben woensdagavond in stilte geprotesteerd op de Grote Markt in het centrum van Nijmegen. Aanleiding is de brand die vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in de nacht van dinsdag op woensdag nagenoeg heeft verwoest, en de weigering van de Nederlandse regering om mensen die in het kamp zaten op te vangen.