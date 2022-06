Nijpende woningnood, maar in hartje Nijmegen staan twee enorme panden leeg: hoe zit dat?

Breng schrapt busritten door personeels­te­kort en coronaver­zuim: ‘Met klachten kom je de bus niet in’

NIJMEGEN - Bussen van vervoerder Breng in de regio Nijmegen en Arnhem gaan al vanaf zondag 3 juli minder vaak rijden dan nu. De zomerdienstregeling gaat twee weken eerder in dan gepland. Personeelstekort is daar de oorzaak van.

24 juni