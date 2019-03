Nimco opgelucht: niemand gewond door omgevallen steiger, oplevering niet in gevaar

De onthulling van de originele voorgevel van de voormalige schoenenfabriek in Nijmegen-Oost had wat hem betreft wel wat minder spectaculair mogen gebeuren. Het pand wordt momenteel grondig gerenoveerd en in oude luister hersteld. Supermarkt Coop is inmiddels vernieuwd, het interieur van het Looppunt wordt komende twee weken onder handen genomen en de bouw van appartementen op de eerste verdieping is in volle gang.



Aan de buitenzijde, aan de Tooropstraat, werd de laatste hand gelegd aan het herstel van de voorgevel. Die was jarenlang aan het oog onttrokken door moderne, strakke gevelbeplating. Na het afbreken van de steiger zou het origineel weer zichtbaar worden. ,,Ze waren al een heel eind", zegt Krol. ,,Over twee weken, op 18 maart, zou de steiger worden afgebroken. Een deel van de gevel is nieuw opgemetseld en de meeste nieuwe kozijnen zijn geplaatst. Ook is het oude metselwerk gereinigd. Op het opnieuw voegen na, was het werk vrijwel klaar.”