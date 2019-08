NIOD-onderzoeker: ‘Bij Nijmeegse politie heerste de verzetsgeest’

Pas nu is daar onderzoek naar gedaan door het NIOD en wordt duidelijk dat er in Nijmegen iets bijzonders aan de hand was. De studie Op eigen gezag - Politieverzet in Oorlogstijd laat zien dat waar het meestal individuele agenten waren die het risico durfden te nemen, er in het Nijmeegse korps sprake was van een harde verzetskern.



,,Dat is opvallend”, zegt onderzoekster Hinke Piersma van het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, ,,Er waren relatief veel politiemannen betrokken in een actief netwerk. In het korps heerste over het algemeen ook een anti-Duitse houding. Men wilde het Nijmeegse korps omsmeden tot een geoliede nationaal-socialistische machine, maar dat is niet gelukt. In Nijmegen heerste de verzetsgeest.”