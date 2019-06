NL-Alert om zeer grote brand Nijmegen: houd ramen en deuren gesloten

Het bedrijf is gespecialiseerd in het recyclen van ijzer, metalen en elektronica. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert eveneens de ventilatie uit te zetten.



Bij de zeer grote brand komt veel rook vrij, die in de ruime omgeving te zien is. In verband met de rookontwikkeling was de Energieweg enige tijd afgesloten voor verkeer. De weg is weer vrijgegeven, nu de rook meer omhoog trekt. Bezoekers van het concert van Phil Collins hoeven niet te vrezen voor overlast, zo meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.