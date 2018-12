Nog duizenden huizen gebouwd met gasaansluiting, ondanks maatregelen van het kabinet

Er zijn nog steeds kaarten voor het concert van Phil Collins in de Goffert

30 november NIJMEGEN - Het concert van Phil Collins in het Goffertpark heeft vanochtend kortstondig een grote stormloop ontketend maar is nog niet uitverkocht. De kaartverkoop voor het concert op 20 juni 2019 ging vandaag om 10.00 uur van start via het officiële verkoopkanaal van Ticketmaster. Vanmiddag waren in alle categorieën nog kaarten verkrijgbaar.