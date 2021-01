Nog geen bedelverbod in Nijmegen, maar burgemeester Bruls wil er wel naar laten kijken

video Nijmeegse binnenstad leeg en verlaten: ‘Stad is nog steeds van ons en niet van dat tuig’

25 januari Ondernemers en bewoners in Nijmegen maken zich maandagavond zorgen vanwege een oproep tot rellen in de stad. Op sociale media-platforms wordt sinds zondag opgeroepen om maandagavond Nijmegen ‘te gaan slopen’, te beginnen bij Plein’ 44. Daarom is er een noodbevel van kracht voor de binnenstad: wie niet in het centrum hoort te zijn, wordt weggestuurd. Ook in Groesbeek is een noodbevel afgekondigd.