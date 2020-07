Nog geen recept voor Vierdaagsefeest op 1,5 meter gevonden

NIJMEGEN - Er is voorlopig nog geen succesrecept om grote evenementen zoals de Vierdaagsefeesten op anderhalve meter te houden. Directeur Leo Weterings van de organiserende Stichting ACBN onderhoudt wel nauwe contacten met vergelijkbare evenementen zoals de Tilburgse kermis, het Leids Ontzet, de Sneekweek en de Gentse Feesten. ,,Maar we hebben nog geen kansrijke variant gevonden. Het blijft ontzettend moeilijk.”

Voorlopig zijn Weterings en zijn team al begonnen met de eerste voorbereidingen op het Vierdaagsefeest van 2021. ,,Dat vergt nu eenmaal een heel jaar. We gaan er dus vanuit dat het volgend jaar gewoon doorgaat. Met dat optimisme moeten we nu eenmaal werken, we steken er als vanouds vol in. Dat betekent dat we de grote variant voorbereiden, inclusief alle voorzieningen die nodig zijn in de stad, plus maatregelen op het gebied van veiligheid en verkeer.”

Maar zorgen zijn er zeker bij de directeur. ,,We moeten afwachten wat onze partners nog kunnen. Dat gaat voor de helft om horecaondernemers en voor de andere helft om culturele en evenementenorganisaties. En natuurlijk is er die vraag: wat kun je met een 1,5-meter variant?”

Geen huurpenningen en geen sponsorbijdragen

De stichting is sterk afhankelijk van het geld dat zij ontvangen voor het verhuren van terras- en podiumruimte. Weterings: ,,We missen dit jaar ook de sponsoropbrengsten. Twee keer geen Vierdaagsefeesten zou wel een groot probleem zijn. Niet alleen financieel overigens. Als evenementenbureau organiseren we door het jaar wel meer, maar de Vierdaagsefeesten blijft toch wel het belangrijkst.”

,,Als organisatie moet je natuurlijk wel aan het werk blijven. De afgelopen waren we ook betrokken bij Green Capital en 75 jaar vrijheid. Komende kerstvakantie houden we ons in opdracht van het Huis van de Binnenstad bezig met de Winterfeesten in de Stevenskerk. Dat willen we iets uitbreiden, maar uiteraard wel coronaproof. Dat is wel beheersbaar uit te voeren.”

Quote We zien wel dat de Vierdaagse niet helemaal valt weg te slaan uit de stad Leo Weterings, Directeur Vierdaagsefeesten

In aanloop naar de Vierdaagseweek zijn er diverse plannen op tafel gekomen, die vrijwel allemaal afgewezen moesten worden: de binnenstad als een groot terras, een mini-festival in het Valkhofpark. ,,Er is toch al snel een evenementenvergunning vereist omdat er een podiumpje bij hoort, versterkt geluid en een schenkvergunning. Die worden niet afgegeven. Alleen met tafels en stoelen is het niet exploitabel.”

Het is voor Weterings en zijn team intussen een oorverdovend stille week, een die anders zo bruisend is. Er zijn wat alternatieve feestjes, zoals een City Game, een half uurtje tv op Omroep Gelderland, hier en daar wat plichtplegingen en er hangen her en der wat affiches, maar dat is onvergelijkbaar met de dynamische drukte van andere Vierdaagseweken.

,,We promoten wel de dingen die wel gebeuren: De Achtertuin bij de Vasim, het kleine Valkhof Festival in Doornroosje, het mini-Otis Park in Breble. Het is allemaal niet van ons, maar het wordt wel georganiseerd door mensen waar we altijd mee samenwerken. We zien wel dat de Vierdaagse niet helemaal valt weg te slaan uit de stad. Er hangen overal vlaggen, het is druk in de stad en overal wandelen toch mensen.”\

Volledig scherm Leo Weterings, directeur Vierdaagsefeesten © Paul Rapp