Nog geen verbod op houtstook in Nijmegen, eerst wachten op proeven

Het regent klachten over houtstook in Nijmegen: ‘Er moet iets gebeuren’

27 februari NIJMEGEN - Het regent de afgelopen maanden in Nijmegen klachten over het stoken van hout in huizen en tuinen. Kwamen er de afgelopen jaren niet meer dan een handvol klachten binnen bij de gemeente, de afgelopen vier maanden zijn maar liefst 189 meldingen over overlast geregistreerd.