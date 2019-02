Nog maar een paar jaar en dan opereert in Nijmegen de eerste echte operatierobot zelfstandig

enquête Prins carnaval weet ‘m aardig te raken

7:26 NIJMEGEN - De gemiddelde prins carnaval is 42 jaar, werkt in de bouw, techniek, logistiek of transport, drinkt tijdens carnaval 18,5 glazen bier per dag, spreekt dialect en is in totaal 1698 euro kwijt om prins carnaval te kunnen zijn.