Nog maar twee brieven per maand: Nijmeegse veelschrijver Ramon Barends betert zijn leven

Video ‘Onveilige’ toestellen Sprokkel­bos met pijn in het hart afgebroken: ‘Doei trein’

2 september NIJMEGEN - Het afbreken van speeltoestellen in het Lentse Sprokkelbos is in volle gang. Kinderen maken teleurgesteld rechtsomkeert. Een vrijwilliger kan de ontmanteling - na ingrijpen van de gemeente - niet aanzien. ,,Dit doet pijn in het hart.”