Nog nooit was het zo druk in het Goffertbad

NIJMEGEN - Het Nijmeegse Goffertbad stevent af op een bezoekersrecord. ,,We zijn bezig aan ons drukste seizoen aller tijden. We gaan ons record uit de mooie zomer van 2006 zeker verbreken’’, zegt directeur Heino Jacobs van Sportfondsen Nijmegen, beheerder van het befaamde openluchtbad.

Een paar weken geleden toonde diezelfde Jacobs zich nog een stuk voorzichtiger. Maar de cijfers liegen niet.

Vandaag probeerden opnieuw zo'n 2.000 vakantievierders de lome hitte van zich af te spoelen. Daarmee staat de teller op 72.821. ,,Dat is fors méér dan de tussenstand op dezelfde dag in 2006. Wat we nu meemaken is ongekend, echt uniek.’’

Ter vergelijking: in een gemiddeld seizoen (van eind april tot half september) worden er 55.000 zwemmers geturfd. ,,In recordjaar 2006 werden dat er uiteindelijk 79.000. Nu gaan we zonder twijfel dik over de 80.000 heen.’’

Met sluiting bedreigd

Het in 1952 geopende Goffertbad is al meerdere keren met sluiting bedreigd geweest. Politieke partijen vonden de exploitatiekosten van het gemeentelijke bad te hoog. Telkens kwam er fel protest. Met succes. Jacobs, namens Sportfondsen Nijmegen dat het Gofferbad, het Erica Terpstrabad in Oost en Zwembad West beheert: ,,Wij zijn van mening dat een openluchtbad toekomst heeft. Er is en blijft een publiek dat niet in recreatieplassen wil zwemmen, maar in mooi schoon water. Hier heb je geen blauwalg zoals in de Spiegelwaal.’’

De extra opbrengsten van dit nieuwe recordjaar gaan in de spaarpot. Zodat er een buffertje is voor regenzomers. Eén investeringswens heeft het Goffertbad nog wel: ,,Onze gele glijbaan is aan vervanging toe. Gaan we met de gemeente over praten.’’